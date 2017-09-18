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Мурманская область. Арктика18.09.17 13:53

Соревнования юных велосипедистов прошли под бдительным оком сотрудников ОБ ДПС ГИБДД по г.Мурманску

В прошедшие выходные на базе одного из спортивных комплексов областного центра прошли соревнования для детей и подростков на беговелах и велосипедах. Спортивное состязание было организовано детским велоклубом «Белые мишки» при участии сотрудников ОБ ДПС ГИБДД г.Мурманска.

Присутствующая на мероприятии инспектор ОБ ДПС ГИБДД по г.Мурманску Евгения Новикова отметила, что умение хорошо управлять транспортом (пусть и двухколесным) прежде всего важно с точки зрения безопасности юного велосипедиста. Замечательно, что уже с детства родители приучают детей внимательно относиться к техническому состоянию своего «железного друга» и серьезно подходить к защите от травм, так как наличие экипировки стало обязательным условием участия в соревновании.

По статистике ГИБДД, дорожно-транспортные происшествия с участием велосипедистов в областном центре не редкость. С начала года зарегистрировано 7 наездов на велосипедистов, из них в четырех случаях травмы получили дети. Основными причинами ДТП с участием юных велосипедистов стали выезд на проезжую часть, пересечение проезжей части на велосипеде, а также внезапный выезд на дорогу перед транспортом.

Сотрудники дорожной полиции отмечают, что первоочередной задачей для начинающих водителей велотранспорта должно быть освоение не практики, а теории. Родители перед тем, как позволить ребенку самостоятельно водить велосипед, должны рассказать о дорожных правилах и опасностях, которые возникают на дороге, объяснить последствия ДТП и ответственность за спровоцированные аварийные ситуации.

Соревнования прошли в тёплой дружеской атмосфере. Лучшие велосипедисты получили замечательные призы, а все участники – памятные дипломы, шары и подарки.

 

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Последние комментарии

Павел
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Zviygincew
18.09.17 10:52
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