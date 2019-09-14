Сорвалась попытка телефонизации колонии-поселения

Благодаря бдительности сотрудников группы досмотра оленегорской колонии-поселения № 24 удалось предотвратить ввоз на территорию учреждения двух мобильных телефонов, зарядного устройства, аккумуляторной батареи и карты памяти.

При проведении обязательного досмотра автомобиля «КАМАЗ» одной из организаций г. Оленегорска, который следовал на производственный участок колонии-поселения, между водительским и пассажирским сидением, а также в магнитоле сотрудниками КП-24 были обнаружены вышеупомянутые запрещённые предметы.

В отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении. Проводится проверка с целью установления круга лиц, причастных к данному правонарушению.