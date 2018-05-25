Сосед украл у 67-летнего жителя Кандалакши деньги с помощью услуги «мобильный банк»

В дежурную часть полиции обратился 67-летний местный житель с сообщением о том, что со счета принадлежащей ему банковской карты пропали 5500 рублей.

Сотрудники полиции опросили заявителя и выяснили, что у него в пользовании имеется телефон, к которому подключена услуга мобильный банк. Телефон используется только для осуществления звонков, интернет-подключение на отсутствует. Также потерпевший пояснил, что посторонние лица ему не звонили, в заблуждение не вводили, данные своей банковской карты он никому не передавал, но что у него имеются основания подозревать в краже своего соседа, проживающего в этом же доме. За несколько дней до обнаружения кражи никто, кроме соседа, к заявителю в квартиру не приходил.

Сотрудниками полиции по месту жительства был задержан 30-летний подозреваемый, который сознался в содеянном. Мужчина рассказал полицейским, что часто заходит к потерпевшему в гости. Зная о том, что на телефон подключена услуга «мобильный банк», несколько дней назад злоумышленник пришел к потерпевшему, и воспользовавшись тем, что тот вышел в другую комнату, с помощью телефона совершил перевод денежных средств.

Как сообщает МО МВД России «Кандалакшский», по факту кражи в отношении северянина возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.