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Мурманская область. Арктика20.06.17 10:54

Составь себе график выходных и праздничных дней на 2018 год

Министерство труда и социальной защиты РФ вынесло на обсуждение график выходных и праздничных дней на 2018 год, согласно которому, в частности, предусматривается двухдневная рабочая неделя после первых майских праздников.

Специалисты ведомства предлагают выходные дни 6 и 7 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, в соответствии с частью второй статьи 112 Кодекса, перенести на 9 марта и 2 мая соответственно. Также предлагается перенести дни отдыха с субботы 28 апреля, субботы 9 июня и субботы 29 декабря на понедельник 30 апреля, понедельник 11 июня и понедельник 31 декабря соответственно.

Таким образом, в 2018 году планируются следующие дни отдыха: с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года - новогодние и рождественские каникулы; с 23 по 25 февраля - выходные в честь Дня защитника Отечества; с 8 по 11 марта - в честь Международного женского дня; с 29 апреля по 2 мая - в честь Праздника весны и труда; 9 мая - День Победы; с 10 по 12 июня - в честь Дня России; с 3 по 5 ноября - честь Дня народного единства.

В течение недели, на которую приходятся первые майские праздники, рабочими днями будут только 3 и 4 мая (четверг и пятница).

 

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