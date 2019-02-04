Состоится интеллектуальная игра «Цифровое поколение» в формате «Что? Где? Когда?»

5 февраля в центре знаний Мурманской областной детско-юношеской библиотеки пройдёт интеллектуальная игра «Цифровое поколение» в формате «Что? Где? Когда?». В игре примут участие обучающиеся 9 класса гимназии № 5.

Девятиклассники, разделившись на команды, ответят на непростые вопросы об истории интернета, появлении современных электронных устройств и технологий. Также ребята вспомнят об опасностях, с которыми можно столкнуться в интернете и о том, как сделать свое пребывание в глобальной сети не только безопасным, но и полезным.

История интернета началась с разработки компьютеров в 1950-х годах, и на сегодняшний день более половины населения планеты является его пользователями. Современный человек практически не представляет своей жизни без высоких технологий, компьютеров, смартфонов и возможности получать информацию и общаться в сети. Именно поэтому важно уметь делать это правильно: эффективно и безопасно.