Мурманская область. Арктика27.02.19 07:25
Состоится концерт «Дети играют Чайковского»
28 февраля в Мурманском колледже искусств состоится концерт «Дети играют Чайковского». Учащиеся детских школ искусств и сектора педпрактики колледжа искусств в возрасте от 9 до 16 лет исполнят популярные произведения из детского репертуара Петра Ильича Чайковского на фортепиано, скрипке, виолончели, саксофоне и флейте.
В сольном и ансамблевом исполнении прозвучать произведения из циклов «Времена года» и «Детский альбом». В вокальном исполнении будут представлены романсы Чайковского и русские народные песни.
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