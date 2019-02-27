28 февраля в Мурманском колледже искусств состоится концерт «Дети играют Чайковского». Учащиеся детских школ искусств и сектора педпрактики колледжа искусств в возрасте от 9 до 16 лет исполнят популярные произведения из детского репертуара Петра Ильича Чайковского на фортепиано, скрипке, виолончели, саксофоне и флейте.

В сольном и ансамблевом исполнении прозвучать произведения из циклов «Времена года» и «Детский альбом». В вокальном исполнении будут представлены романсы Чайковского и русские народные песни.