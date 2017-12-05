7 декабря в Мурманском колледже искусств состоится концерт лауреатов III регионального смотра-конкурса исполнительского мастерства преподавателей детских школ искусств Мурманской области.

Концерт пройдёт в рамках «Декады-SOS» под девизом «Мы выбираем жизнь, творчество и красоту». В концерте примут участие исполнительские коллективы преподавателей детских школ искусств Мурманска, Оленегорска и Оленегорска-8, Снежногорска, Апатитов, Кандалакши. Среди участников концерта – два ансамбля с 25-летним стажем творческой деятельности: «Камертон» из Детской музыкальной школы г. Снежногорска и «Экспромт» из Детской музыкальной школы № 1 им. А.Н. Волковой г. Мурманска.

В их исполнении прозвучат вокальные и инструментальные произведения композиторов-классиков, народная музыка и эстрадно-джазовые произведения.