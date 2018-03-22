22 марта в рамках X выставки образовательных услуг «Образование. Профессия. Карьера» состоится открытие Второго Мурманского книжного салона. Салон будет работать с 22 по 25 марта.

Мероприятие направлено на всестороннюю поддержку, развитие и популяризацию чтения среди населения Мурманской области и в первую очередь среди молодёжи. В работе Книжного салона принимают участие авторы произведений, творческие коллективы, издательства и типографии, книжные магазины, образовательные, социальные учреждения, общественные, молодежные и другие организации.

В программе Книжного салона предусмотрены презентации произведений, встречи с писателями, проведение тематических мастер-классов, выступление творческих коллективов и многое другое.

В проведении мероприятий примут участие ведущие областные библиотеки. Специалисты научной и детско-юношеской библиотек проведут презентации, познавательные программы, встречи.

22 марта с 14.00 до 15.00 Мурманская областная научная библиотека представит познавательную программу «В стране полуночного солнца», посвященную 80-летию Мурманской области. Посетители книжного салона совершат виртуальное путешествие по Кольскому полуострову, его необыкновенным и загадочным местам. Побывают в Ловозерских тундрах, узнают о загадках мистического Сейдозера, познакомятся со старинным селом Варзуга, где находится памятник деревянного русского зодчества, которому уже более 300 лет - Церковь Успения Пресвятой Богородицы.

Все желающие смогут принять участие в краеведческой викторине и узнать об уникальных объектах, занесенных в Красную книгу России и Книгу рекордов Гиннеса.

Мурманская областная детско-юношеская библиотека во второй раз примет участие в Выставке-ярмарке «Мурманский Книжный салон – 2018» с экспозицией литературы из фондов музея «Мурман литературный».

Кроме того, в рамках салона 24 марта в 15.20 состоятся красочная электронная презентация, виртуальная экскурсия по уникальному музейному комплексу, включающему Аллею писателей, витринную экспозицию, галерею Николая Рубцова, кабинет писателя XX века, портретную галерею писателей-земляков.

Гости салона получат развернутую информацию о книгах, поступивших в отдел краеведческой литературы в 2017 году. Посетители смогут пообщаться с молодым автором детских книг Татьяной Березюк, приобрести ее книги в домашние библиотеки с её автографом.

Татьяна Березюк - писательница, сказочница, автор книг для детей. Родилась 8 июня 1984 года в Мурманске. После окончания Лицея № 2 поступила в Мурманский Государственный Экономический Институт. Первая книжка «Из жизни одного дерева» вышла тиражом полторы тысячи экземпляров в 2012 году. В 2016 году появилась следующая книга «Новогодняя история, которая началась весной». Её тираж составил уже 3000 экземпляров. Третья книга детской писательницы «Между небом и землёй» была издана в 2017 году.

Татьяна Березюк пишет добрые истории о природе, людях, животных. Рассказывает детям о матушке Земле и добре, на котором зиждется всё живое. Сегодня читатели у Татьяны Березюк появились не только в Мурманской области, но и в других регионах России.