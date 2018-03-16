Состоится открытие выставки «Мир ненаглядный». Живопись Анастасии Александровны Герасенко

16 марта в Мурманском областном художественном музее состоится открытие выставки живописи Анастасии Александровны Герасенко «Мир ненаглядный».

Анастасия Герасенко родилась в 1970 году в городе Оленегорске Мурманской области. Самодеятельный художник, по профессии – библиотекарь-библиограф. Окончила Ленинградский библиотечный техникум и Санкт-Петербургскую академию культуры. Работала в библиотеках г. Североморска.

В своих картинах Анастасия Александровна Герасенко старается передать красоту и своеобразие окружающего нас мира, выразить особое настроение, вызванное созерцанием природы и сменой времён года, по-новому взглянуть на первичные вещи и пейзажи. Особое место в творчестве автора занимает изображение природы Кольского Севера, её суровой и самобытной прелести.

На выставке «Мир ненаглядный» гости музея увидят около 35 работ, выполненных художником в период с 2012 по 2018 годы.

Выставка будет работать до 15 апреля.