Состоится открытие выставки «Саамская мозаика» в Мурманском областном краеведческом музее

Сегодня, 6 февраля, в 15 часов состоится торжественное открытие выставки «Саамская мозаика» в Мурманском областном краеведческом музее. Событие приурочено к Международному Дню саамов.

В экспозиции – уникальные этнографические коллекции из фондов Мурманского областного краеведческого музея. Посетители увидят археологическую коллекцию: железное оружие, орудия охоты и рыболовства, предметы быта, украшения из серебра и бронзы, обнаруженные на Кольском полуострове в XI-XIV веках.

На выставке также будут представлены фотографии лапландской этнографической экспедиции Дмитрия Константиновича Соловьева. Экспедиция состоялась в мае-сентябре 1911 года и была подготовлена по поручению Этнографического Отдела Русского Музея императора Александра III с целью изучения традиционной культуры Кольский саамов. Маршрут экспедиции пересёк весь Кольский полуостров.

Гости познакомятся с этнографической коллекцией предметов быта: орудиями рыболовного промысла и оленеводства, снаряжением охотника, элементами оленей упряжи, домашней утварью, одеждой.

Выставка работает до 1 марта.