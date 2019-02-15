Состоится открытый областной детско-юношеский фестиваль авторской песни «Маленький фонарщик»

16 и 17 февраля в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова пройдёт областной детско-юношеский фестиваль авторской песни «Маленький фонарщик». В конкурсе примут участие более 60 исполнителей авторской песни со всей Мурманской области.

В рамках фестиваля гости посетят мастер-классы, где своим опытом поделятся члены жюри: Александр Макаренков (г. Москва), Любовь Сердечная (г. Смоленск), Евгений Шишкин, Ирина Окорочкова и Олег Сюсюра (г. Мурманск), примут участие в концерте «А вам слабо!?», а также в конкурсе песни «С песней на борту - дети».

16 февраля в 15.00, в малом зале ДК Моряков состоится прослушивание участников фестиваля. Они представят на суд жюри произведения в номинациях: «Автор-исполнитель», «Автор музыки», «Дуэты, трио, ансамбль», «Исполнитель», «Поэтическая», в номинациях, посвящённых Году театра и 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Члены жюри будут оценивать исполнительское мастерство участников, уровень (технику) владения инструментом, художественную ценность репертуара, артистизм и сценическую культуру.

17 февраля в 14.00 в фестивальном зале областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится гала-концерт победителей конкурса и членов жюри.