Состоится подписание договора о сотрудничестве и совместной деятельности Мурманского областного художественного музея и Североморского музейно-выставочного комплекса

8 ноября в Культурно-выставочном центре Русского музея состоится торжественное подписание договора о сотрудничестве и совместной деятельности Мурманского областного художественного музея и Североморского музейно-выставочного комплекса.

Инициатором сотрудничества выступило Управление культуры и международных связей администрации муниципального образования ЗАТО г.Североморск. Совместная деятельность музеев позволит обеспечить доступ североморцев к культурным ценностям и информационным ресурсам Мурманского областного художественного музея, а также Русского музея – крупнейшей сокровищницы отечественного изобразительного искусства.

В ближайшие планы Североморского музейно-выставочного комплекса после подписания договора входит посещение онлайн-лектория, транслирующегося в Культурно-выставочном центре Русского музея, организация видеоабонемента «Судьба художника в кинематографе», который уже не первый год пользуется успехом у посетителей Мурманского областного художественного музея, а также посещение специальных мероприятий и экскурсий.