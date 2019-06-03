Состоится премьера спектакля «Маленькие трагедии» в Мурманском областном театре кукол

6 июня в Мурманском областном театре кукол состоится премьера спектакля «Маленькие трагедии», приуроченная к 220-летию со дня рождения поэта А.С. Пушкина. «Маленькие трагедии» поставлены по мотивам одноименного произведения поэта и включают все четыре драматические сцены: «Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери», «Каменный гость» и «Пир во время чумы».

Постановщики решили сделать трагедии в прямом смысле «маленькими», уменьшив их до кукольного формата и сократив классический текст, чтобы продолжительность действия была не более полутора часов.

Трагедии представлены в четырех разных системах кукол. Сцена «Скупой» разыграется перчаточными куклами, как петрушечное балаганное представление и получит жанровый подзаголовок «трагифарс». Моцарта сыграет воздушная марионетка, управляемая нитями сверху, что должно подчеркнуть божественную природу его таланта. В «Чуме» куклы будут словно чехлы, набитые соломой. В спектакле актеры сыграют на старинных инструментах: лауре и ребеке.

Режиссер – Петр Васильев, художник-постановщик – Алевтина Торик, композитор – Николай Морозов. В спектакле заняты артисты: Сергей Репин, Тамара Лашина, Екатерина Ефремова, Денис Савельев, Денис Дмитриев, Лилия Федосенко, Иван Песнев, Екатерина Дмитриева.