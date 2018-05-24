25 мая в 12 часов в Мурманском областном краеведческом музее состоится презентация альбома «Яков Комшилов. Прогулки по Мурманску», первого издания посвященного творчеству известного мурманского художника, краеведа, архивиста, работника судебной системы и общественного деятеля. Мероприятие приурочено к 80-летию Мурманской области.

Яков Алексеевич Комшилов (19.04.1894 – 18.04.1964) известен как член Мурманского общества краеведения с момента его образования, секретарь Общества по изучению Мурманского края, один из основателей Мурманского областного краеведческого музея. Я.А. Комшилов изучал историю края и жизнь его коренных обитателей – саамов.

В альбоме представлены репродукции живописных и графических работ из фондов Мурманского областного краеведческого музея, Мурманского областного художественного музея, Музея-Архива Истории изучения и освоения Европейского Севера Центра гуманитарных проблем Баренц региона Кольского научного центра Российской академии наук, объединённые одной из главных тем творчества Якова Алексеевича Комшилова – городскими пейзажами Мурманска.

Издание не только знакомит с творчеством самобытного художника, но и представляет интерес для историков-краеведов, как визуальный источник, запечатлевший изменения архитектурного облика заполярного города на протяжении 1920-60-х годов XX века.