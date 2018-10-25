Состоится презентация книги «Очерки истории становления и развития Судебной системы на Кольском Севере»

26 октября Мурманская областная научная библиотека приглашает на презентацию первого тома книги «Очерки истории становления и развития Судебной системы на Кольском Севере». Авторы издания – творческий коллектив в составе Александра Ковалева, Юлии Бардилевой и Сергея Седых.

В презентации примут участие представители судейского сообщества Мурманской области и Управления Судебного департамента в Мурманской области.

В 2014 году судебной реформе в России исполнилось 150 лет. За это время отечественная система правосудия проделала долгий и сложный путь: менялся государственный строй, организационная система и названия судов. Однако роль судьи оставалась всегда неизменной: вершить правосудие по закону и по совести.

На страницах издания широко представлены материалы Государственного архива Мурманской области, являющиеся свидетельством достоверности и объективности приводимых сведений, позволяющие утверждать, что правовые воззрения наших предшественников, их приоритеты не преданы забвению и сегодня. Они по-прежнему являются ориентирами служения правосудию, совершенствования законодательства и реформирования судопроизводства.

На презентации, кроме печатного экземпляра издания, будет представлен цифровой вариант книги, который уже находится в свободном доступе в электронной библиотеке «Кольский Север».