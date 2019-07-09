11 июля в Мурманской областной научной библиотеке состоится презентация книги «Район выезда - полуостров». Презентация нового издания приурочена к 100-летию со дня образования пожарной охраны Мурманской области и проходит при поддержке Главного управления МЧС России по Мурманской области.

«Район выезда – полуостров» – первая книга о пожарной охране региона. Её авторы – ветераны пожарной службы Анатолий Грецкий и Ирина Грецкая.

В центре повествования – противостояние стихии огня и воли человека. В суровых природных условиях Крайнего Севера разворачиваются картины борьбы за спасение от пожаров народного достояния, созданного самоотверженным трудом. Эта книга о большой человеческой смелости и ответственности, о тех, кто во все времена вставал заслоном на пути огненной беды.

В рамках презентации также пройдет выставка пожарно-спасательного оборудования и книжных изданий, посвященных пожарным Мурманска и Мурманской области.