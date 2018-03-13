Состоится презентация книги Валерия Берлина «Вершинам созвучное имя: к 110-летию со дня рождения О.И. Семенова-Тян-Шанского»

14 марта в Мурманской областной универсальной научной библиотеке пройдёт презентация книги Валерия Берлина «Вершинам созвучное имя: к 110-летию со дня рождения О. И. Семенова-Тян-Шанского».

Книга «Вершинам созвучное имя» посвящена доктору биологических наук Олегу Измайловичу Семенову-Тян-Шанскому – известному российскому зоологу, натуралисту-экологу, создателю Лапландского биосферного заповедника.

Новое издание представят сотрудники Лапландского заповедника.

На презентацию приглашены представители Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области, Министерства образования и науки, Мурманского государственного арктического университета и Мурманского государственного технического университета, Регионального отделения Русского географического общества, Мурманского областного архива, специалисты музеев и библиотек, читатели библиотеки.

Значительную часть тиража книги «Вершинам созвучное имя: к 110-летию со дня рождения О. И. Семенова-Тян-Шанского» Лапландский государственный заповедник передаст в фонды библиотек ведущих учреждений культуры Мурманска и области.