Состоится презентация романа Вяйнё Линны «Неизвестный солдат»

12 апреля в конференц-зале Мурманской областной научной библиотеки состоится встреча с известным историком и военным писателем, директором Военного музея Карельского перешейка Баиром Иринчеевым, который представит книгу популярного финского писателя Вяйнё Линны «Неизвестный солдат», переведенную им на русский язык в 2017 году. Разговору о романе будет предшествовать лекция, посвящённая истории советско-финских отношений в XX веке.

Вяйнё Линна воевал в составе пулеметной роты 8-го пехотного полка финской армии с 1941 по 1943 год. Книга «Неизвестный солдат» описывает мысли, чувства и настрой простых финских солдат – двадцатилетних парней, принимавших участие в боевых действиях в период Второй мировой войны на советско-финляндском фронте. Несмотря на подробные описания военных действий, смысл книги носит антивоенный характер.

Роман, увидевший свет в 1954 году, имел эффект разорвавшейся бомбы. Многих финских читателей шокировали окопная правда романа и саркастическое отношение Вяйнё Линны к внешней политике Финляндии 1941–1944 гг. На своей родине роман выдержал более 50 переизданий с общим тиражом свыше 500 тысяч экземпляров и считается классикой финской литературы XX века.