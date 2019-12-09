В соответствии с постановлением главы региона от 03.12.2019 № 199-ПГ «О решении комиссии по присуждению именных стипендий губернатора Мурманской области одаренным детям и учащейся молодежи» 16 декабря в 14.00 в здании Мурманской областной филармонии состоится торжественная церемония вручения стипендий губернатора Мурманской области одаренным детям и учащейся молодёжи.

Как сообщает комитет по физической культуре и спорту Мурманской области, за успехи в спортивной деятельности премии присуждены: именная стипендия «Олимп» в размере 100 тысяч рублей - Самусенко П.Д. (г.Мурманск).

Именная стипендия в размере 37 тысяч рублей: Кузьмин Р.Г. (г.Апатиты); Баранников В.С. (г.Апатиты); Петрашко О.В. (г.Мурманск); Гавриш В.А. (г.Кировск); Шутов Е.С. (г.Кировск); Волисов К.Д. (г.Апатиты); Магомедова Э.У. (г.Мурманск); Корниенко М.И. (г.Мурманск); Кузнецова П.А. (г.Мончегорск); Толмачева Е.А. (г.Мурманск); Наумова А.А. (г.Кировск); Петренко Н.Н. (г.Мончегорск); Крылов И.А. (г.Мурманск); Леонов Д.Д. (г.Мурманск); Петров И.А. (ЗАТО Александровск); Вдовина В.Я. (г.Апатиты); Кудрявцев В.А. (г.Кандалакша); Кузнецов И.В. (г.Мурманск); Черноморец В.Р. (г.Мурманск); Никишин Д.И. (г.Мурманск); Смирнов В.С. (г.Кировск); Менухов Г.А. (г.Мурманск); Литовченко Д.И. (г.Мурманск); Денежкина А.О. (г.Мурманск); Чернов Д.В. (ЗАТО Александровск).