Состоится торжественное открытие выставки живописи С.П. Локко и А.И. Хуттунена «Финны на Мурмане»

6 декабря в Мурманском областном художественном музее состоится торжественное открытие выставки живописи Свена Локко и Арви Хуттунена «Финны на Мурмане», приуроченной к 100-летию независимости Финляндии.

На выставке будет представлено около 15 работ Свена Локко и Арви Хуттунена из собрания музея.

Свен Петрович Локко - писатель, публицист, художник, родился в 1927 году на Кольском полуострове в деревне Куклино. Свен Петрович не был профессиональным художником, в 1962 году окончил курсы рисования и живописи Московского народного университета им. Крупской. В 1963–1969 учился в Мурманском высшем инженерном морском училище.

Тема произведений художника - это история финских поселений на Кольском полуострове, воспоминания о детстве и природа. Пейзажи Свена Петровича всегда отличаются мажорным настроением. Они написаны с любовью и теплотой человека, который радуется любому проявлению живого мира: реке и воде, лесу и птицам, снегу и солнцу.

Арви Иванович Хуттунен – Почётный полярник, заслуженный работник культуры России, заслуженный художник Российской Федерации, ветеран труда, лауреат премии Губернатора Мурманской области за особый вклад в развитие культуры и искусства, обладатель медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Он родился в деревне Хуттусенмяки Петроградской губернии в 1922 году, окончил Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина.

Творчество художника посвящено в основном северной природе. Помимо тематики севера имеются работы по саамскому и русскому фольклору, политические работы. Также Арви Хуттунен выполнил проекты реконструкции Клуба моряков и Интерклуба в Мурманске, им были оформлены мурманские ресторан «Дары моря» и магазин «Полярные Зори», кировские Дом техники и Дворец бракосочетаний, ловозерского кафе «Чум».

Выставка будет работать до 24 декабря.