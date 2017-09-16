23 сентября в муниципальном образовании Никель состоится военно-историческая реконструкция, посвященная 73-й годовщине освобождения Заполярья от немецко-фашистских захватчиков.

Участники Мурманской региональной общественной организации «Военно-исторический клуб «Заполярный рубеж» представят зрителям фрагмент событий Петсамо - Киркенесской наступательной операции – «Бой за населенный пункт». В ходе Петсамо-Киркенесской наступательной операции, проведенной осенью 1944 года, Советское Заполярье и север Норвегии были полностью освобождены от немецко-фашистских захватчиков.

В мероприятии примут участие реконструкторы из Мурманска, Никеля, Североморска и других населенных пунктов Мурманской области. Мероприятие проводится по инициативе администрации Печенгского района и МНООСИ «Активный никель». Начало мероприятия в 15.00. Место проведения п.Никель ул. 1-я, 2-я,-я, 3-я линия в районе разрушенных домов.