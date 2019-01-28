29 января в Мурманской областной научной библиотеке состоится встреча с писателем, участником боевых действий в Афганистане Юрием Гутяном.

Юрий Станиславович Гутян - член Союза писателей России, подполковник запаса, ветеран военных действий в Демократической Республике Афганистан. Он выступал руководителем проекта Мурманского областного отделения международного общественного фонда «Российский фонд мира» по изданию первого тома «Книги памяти о ветеранах боевых действий Мурманской области». Юрий Гутян работает в общественных ветеранских организациях, активно участвует в патриотическом воспитании молодёжи.

События, связанные с боевыми действиями в Афганистане, легли в основу многих его произведений. Яркий пример тому – повесть «Алихейль».

На встрече в областной научной библиотеке Юрий Гутян поделится воспоминаниями об участии в боевых действиях, расскажет о своём литературном творчестве и работе с молодым поколением по воспитанию гражданственности и сохранению памяти о людях, выполнявших свои воинские обязанности в «горячих» точках.