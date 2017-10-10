Состоится заседание общественного совета при областном Минэкономразвития

12 октября в 17.00 в ситуационном центре правительства Мурманской области состоится заседание общественного совета при министерстве экономического развития Мурманской области.

Основные вопросы, планируемые к рассмотрению на заседании, касаются хода исполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Мурманской области до 2020 года и на период до 2025 года за 2016 год и рассмотрения проекта прогноза социально-экономического развития Мурманской области на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.