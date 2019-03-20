Мурманская область. Арктика20.03.19 08:30
Состоялась арт-встреча «Театр кукол и дети»
19 марта в отделе искусства и творчества Мурманской областной детско-юношеской библиотеки в рамках Года театра в России состоялась арт-встреча с заслуженной артисткой Российской Федерации Петруниной Натальей Федотовной и актрисой театра Лашиной Тамарой Валерьевной. В творческой встрече приняли участие обучающиеся 1-4-х классов средней образовательной школы № 43 Мурманска, читатели библиотеки.
Дети познакомились с историей театра. Актрисы показали разные виды театральных кукол и раскрыли профессиональные секреты работы с ними, дали возможность ребятам побыть в роли актера – кукловода.
Диалог актеров и юных зрителей прошёл в интерактивной форме. Дети задавали вопросы и долго не хотели расставаться с героями любимых сказок, и спектаклей.
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