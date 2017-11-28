Состоялась церемония награждения премией «Лучший игрок года» в пэйнтбол

В посёлке Мурмаши Кольского района, в Доме культуре «Мурмаши» состоялась ежегодная церемония награждения премией «Лучший игрок года» (премия имени Сергея Роенко), которая присуждается игрокам пэйнтбольных команд Мурманской области за достижение высоких результатов в пэйнтболе.

Своё второе название премия получила в честь игрока команды «Сайберс» (поселок Мурмаши), Сергея Роенко – отличного игрока, товарища и просто хорошего человека, трагически погибшего в июле 2014 года на Северном флоте. Учредителями премии выступили команда, в которой он играл и родители Сергея.

Около месяца специальная экспертная комиссия выбирала из одиннадцати Претендентов, заявленных в этом году, четырёх Номинантов, а затем уже из них – одного победителя Премии. Им стал Ловчиков Сергей, команда «Вавилон 51» (г.Мурманск). В этом году, Сергей в составе своей команды «Вавилон 51», впервые в истории областного пэйнтбола завоевал золотую медаль Кубка России в дивизионе Д3.

Победитель премии получил главный приз – бронзовую статуэтку пэйнтболиста, которая специально для этой церемонии изготавливается по индивидуальному эскизу в Санкт-Петербурге.

Гостей приветствовали глава Муниципального образования городское поселение Мурмаши Любовь Андреевна Зименко, депутат Мурманской областной думы, председатель профильного комитета, серебряный призёр Олимпиады в Афинах Лариса Николаевна Круглова и вице-президент торгово-промышленной палаты г. Санкт-Петербург Антон Михайлович Мороз.

Специальные дипломы оргкомитета «За волю к победе» получили перспективные молодые игроки областных команд, а пэйнтбольный наставник из Апатит Юрий Новожилов был награждён диплом «За вклад в развитие пэйнтбола».

В церемонии награждения премией приняла участие председатель Мурманской региональной общественной организации Общероссийской молодёжной общественной организации «Российский союз сельской молодежи», член Общественной палаты Мурманской области Евгения Луковицкая. Её участие в мероприятии было не случайным. На церемонии награждения присутствовали двадцать воспитанников Минькинской коррекционной школы-интерната. Мурманская региональная общественная организация Общероссийской молодёжной общественной организации «Российский союз сельской молодежи» осуществляет шефство над ребятами из Минькинской КШИ и поддерживает их спортивные начинания. В этом году семеро ребят из этой школы вошли в состав команды «Сайберс Энджел».