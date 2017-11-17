В рамках VI Мурманской международной деловой недели продолжаются мероприятия IV международной туристической площадки «Made in Arctic» («Сделано в Арктике»). Сегодня состоялась конференция «Арктический морской туризм как драйвер развития Мурманской области». Модератором дискуссии выступил первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин. В работе конференции приняли участие член Совета Федерации Игорь Чернышенко, начальник управления международного сотрудничества Федерального агентства по туризму Валерий Коровкин, заместители губернатора Роман Дурягин и Григорий Стратий, министр экономического развития Елена Тихонова, министр развития промышленности и предпринимательства Ольга Кузнецова, а также представители исполнительных органов власти и туристического бизнеса из Мурманской и Архангельской областей, Республики Карелия, Санкт-Петербурга, специалисты по круизному туризму из ряда европейских стран.

Открывая мероприятие, первый заместитель главы региона выразил надежду, что Федеральное агентство по туризму и представители других регионов, а также иностранные коллеги поделятся опытом организации работы в сфере круизного туризма.

«Рассчитываем, что наши коллеги из Санкт-Петербурга расскажут о том, как правильно использовать 72-часовой безвизовый режим, чтобы не нарушать регламенты, а с другой стороны – предоставить максимум услуг для приезжающих иностранных граждан», – подчеркнул Алексей Тюкавин.

Приветствуя участников конференции, Игорь Чернышенко отметил, что Мурманская область обладает богатым туристическим потенциалом и призвал активно использовать опыт зарубежных стран в успешном продвижении даже самых простых туристических продуктов.

На полях конференции также состоялось подписание меморандума между министерством развития промышленности и предпринимательства Мурманской области и администрацией города Мурманска о взаимодействии и сотрудничестве в области развития внутреннего и въездного туризма. Документ предполагает создание на территории муниципального образования город Мурманск туристско-рекреационного субкластера «Мурманский».