Состоялась краеведческая конференция «Балашовские чтения-2017», посвященной 90-летию со дня рождения писателя и историка

Специалисты Мурманской областной научной библиотеки приняли участие в краеведческой конференции «Балашовские чтения-2017», посвященной 90-летию со дня рождения писателя, историка, фольклориста, общественного деятеля Дмитрия Михайловича Балашова. Конференция проходила с 27 по 29 октября в посёлке Умба и селе Варзуга.

Главный библиотекарь отдела краеведения областной научной библиотеки Светлана Дячок выступила с докладом «ПомОрьска говОря»: новые издания поморской лексики в фондах Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки». Слушателям был представлен обзор изданий поморской лексики, среди которых «Словарь живого поморского языка в его бытовом этнографическом применении» И.М. Дурова, краткий словарь поморского языка «Поморьска говоря» И.И. Мосеева, «Поморы говорят: словарь поморской лексики» Н.Д. Кушкова и другие.

Николай Кушков, корреспондент газеты «Терский берег», презентовал книгу «Травы Терского берега». Любовь Цветкова, преподаватель русского языка и литературы, представила трилогию Епископа Митрофана (Баданина) «Кольский Север в средние века».

В рамках чтений состоялось торжественное открытие мемориальной доски в честь Дмитрия Михайловича Балашова на фасаде здания Центральной районной библиотеки пгт. Умба. В селе Варзуга прошел митинг у мемориальной доски Балашову, а также встреча с читателями и старожилами села, знавшими писателя.

Участники конференции встретились с членами Мурманской областной организации Союза писателей России. Ольга Балашова, вдова писателя, представила новую книгу – сборник стихотворений Д. Балашова «Русский узел Дмитрия Балашова» и передала два экземпляра издания в дар Мурманской областной научной библиотеке.