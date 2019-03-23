Состоялась музыкальная программа «Музыка и молодёжь»

21 марта в рамках Всероссийской недели музыки в мультимедийном зале Мурманской областной детско-юношеской библиотеки состоялось мероприятие «Музыка и молодёжь». Сотрудники отдела искусства и творчества провели музыкальную программу для молодежи, где главной темой стали музыкальные увлечения и предпочтения современного поколения. Музыканты, вокалисты на сцене и зрители в зале – ровесники.

В программе прозвучали современные, классические, народные, хоровые произведения в современной аранжировке в исполнении студентов и старшеклассников. Все начинается с детства, поэтому открыла мероприятие юная саксофонистка Скреблюкова Дарина, обучающаяся средней образовательной школы № 58 Мурманска. Подарком для всех стал активный и динамичный танец в стиле хип-хоп обучающихся Мурманского политехнического лицея. Прозвучали русские народные песни, романсы в исполнении вокалистов ансамбля «Gongordia» и Марковой Екатерины обучающейся гимназии № 9 Мурманска.

Вторая часть мероприятия была посвящена перекрестному Году музыки России и Великобритании. Сотрудники сектора литературы на иностранных языках подготовили виртуальное познавательно-музыкальное путешествие «Битлз навсегда». Прозвучали известные песни группы «Битлз» в исполнении студентов Колледжа искусств, вокального ансамбля «Звонкие голоса» гимназии № 5 Мурманска, студентов Мурманского колледжа экономики и информационных технологий. Всемирно известную песню «Yesterday» пели всем залом.

На мероприятии побывали студенты Мурманского колледжа экономики и информационных технологий, старшеклассники Мурманского