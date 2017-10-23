Состоялась поездка-экскурсия по памятным местам столицы Заполярья для членов общественной организации «Дети войны»

23 октября Мурманская область отмечает памятную дату – 73-годовщину разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье и Петсамо-Киркинесской операции. В рамках этого события была организована выездная экскурсия для членов общественной организации «Дети войны», которая состоялась 19 октября при поддержке главы Кольского района Валентины Кустенковой и главы администрации Кольского района Александра Лихолата.



Путешествие, которое провела главный библиотекарь отдела обслуживания МУК «Межпоселенческая библиотека Кольского района» Ольга Романова, началось с памятных мест Мурманска. Экскурсанты побывали не только у известных всем памятников, но и посетили новые, недавно появившиеся на культурной карте столицы Заполярья.



Основной частью экскурсии стало посещение музея – атомного ледокола «Ленин», первого в мире надводного судна с ядерной силовой установкой. Ледокол вошёл в состав Мурманского морского пароходства в 1960 году и встал на вечную стоянку на причале в Мурманске в 1989 году. «Дети войны» осмотрели капитанский мостик, пост наблюдения и управления, через смотровые окна которого можно увидеть верхние части конструкции атомных реакторов, кают-компанию, медсанчасть, машинное отделение. Благодарные экскурсанты оставили восхищённые записи в «Книге отзывов атомохода «Ленин».