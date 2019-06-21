Состоялась презентация альбома-каталога выставки «Строго на Север»
В главном здании Мурманского областного художественного музея состоялась презентация альбома-каталога выставки «Строго на Север».
Об истории создания каталога рассказала директор Мурманского областного художественного музея Ольга Евтюкова. На мероприятии выступили авторы статей для каталога: хранитель музейных предметов Мурманского областного краеведческого музея Константин Коткин, специалист по экспозиционно-выставочной деятельности Мурманского областного краеведческого музея Екатерина Орехова, заслуженный художник России Виталий Бубенцов, главный хранитель музейных предметов Мурманского областного художественного музея Юлия Заозерская, младший научный сотрудник Мончегорского музея цветного камня имени В.Н. Дава Любовь Туманова.
Также с рассказом о мультимедийном контенте на музейно-культурологической выставке «Строго на Север» выступил ведущий методист отдела Мурманского областного художественного музея «Культурно-выставочный центр Русского музея» Дмитрий Колатаев.
Выставка «Строго на Север» представляет путь художественного освоения Кольского Севера русскими художниками с конца XIX века и до наших дней, и будет размещена во всех залах главного здания музея.
Посетить экспозицию можно до 4 августа.