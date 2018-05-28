Состоялась презентация альбома «Яков Комшилов. Прогулки по Мурманску»

В Мурманском областном краеведческом музее состоялось презентация альбома «Яков Комшилов. Прогулки по Мурманску», первого издания, посвященного творчеству известного мурманского художника, краеведа, архивиста, работника судебной системы и общественного деятеля.

С приветственным словом выступил председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области Сергей Борисович Ершов.

Работы Я.А. Комшилова были переданы музею Областным управлением культуры в 1959, 1960, 1971 годах. В 1959 году 59 рисунков с авторскими аннотациями, сделанными по памяти, были подготовлены для передачи в музей самим художником. Издание альбома – это большой коллективный труд, над которым трудилось несколько человек. Каждый участник творческого коллектива рассказал о своем вкладе в проект.

В альбоме «Яков Комшилов. Прогулки по Мурманску» представлены репродукции картин из фондов нескольких музеев: Мурманского областного краеведческого музея, Мурманского областного художественного музея, Музея-Архива Истории изучения и освоения Европейского Севера Центра гуманитарных проблем Баренц региона Кольского научного центра Российской академии наук.