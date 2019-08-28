Состоялась презентация атрибутики фестиваля «Гольфстрим»

Сегодня представители оргкомитета четвертого международного спортивно-культурного фестиваля «Гольфстрим» презентовали официальную атрибутику соревнований.

– В этом году участники традиционного легкоатлетического пробега преодолеют дистанцию в футболках трёх цветов, образующих российский триколор, – рассказала глава муниципального образования город Мурманск Тамара Прямикова. – Планируется участие нескольких тысяч человек, это будет ярко и красиво.

Напомним, в этом году, 7 сентября праздник развернется не только под Кольским мостом, но будут задействованы и другие локации: на стадионе «Строитель» состоится турнир по гольфу, а во Дворце спорта Центрального стадиона Профсоюзов – международная выставка собак «Северное сияние – 2019», а на Пяти Углах соберутся мастера стритбола, будет организована выставка техники МЧС. Там же, на главной городской площади, состоится церемония награждения победителей и призеров соревнований.

– Мы запланировали более двадцати пунктов программы, – отметила главный судья международного спортивно-культурного фестиваля «Гольфстрим» Ирина Андреева. – Помимо спортивной составляющей, будет работать «Арктическая кухня», организованы интерактивные площадки, выставка техники и многое другое.

Одним из самых зрелищных соревнований станет заплыв через Кольский залив (старт в 13.30). В этом году в нем примут участие около 40 спортсменов, в том числе гости из зарубежья (Германия, Италия, Беларусь).