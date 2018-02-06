Состоялась презентация книги «Духовная культура саамов и её отражение в языке»

В Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеке состоялась презентация книги Виктории Бакулы «Духовная культура саамов и ее отражение в языке», изданной ГОБУ «Центр народов Севера».

В мероприятии приняли участие представители учреждений культуры и образования г. Мурманска и Мурманской области, участники музыкально-театрального кружка «Саамская мозаика» детского сада № 136 г . Мурманска, детского общественного объединения «Юная Арктика» Дома детского творчества им. А. Торцева, представители общественной организации Мурманской области «Ассоциация кольских саамов», сотрудники ГОБУ «Центр народов Севера».

Мероприятие открыли юные участники музыкально-театрально кружка «Саамская мозаика», исполнив песню «Ловозеро-Карашъёк» Эльвиры Галкиной на саамском языке.

В рамках презентации Виктория Борисовна представила свой научный труд и ответила на вопросы гостей об истории его создания и источниках вдохновения.

«Работа предназначена для филологов, этнографов, искусствоведов, фольклористов, этномузыковедов, интересующихся духовной культурой саамов и других народов Евразии, Северной Америки, для носителей арктической культуры, а также будет интересна для краеведов, учителей школ и преподавателей вузов»,- отметила автор произведения.

В ходе мероприятия руководитель ГОБУ «Центр народов Севера» передала в фонд Мурманской областной научной библиотеки уникальное издание антологии «Современная литература народов России. Поэзия».

Антология объединяет на своих страницах произведения 229 современных российских поэтов на 57 национальных языках, была представлена широкой публике 3 июня 2017 года в г. Москве в рамках книжного фестиваля «Красная площадь». Книга включает в себя оригиналы поэтических произведений, созданных современными авторами на национальных языках, их художественные переводы на русский язык, обзорные очерки, а также краткие биобиблиографические справки об авторах. Раздел «Кольско-саамский язык» («Кӣллт сāмь кӣлл») представлен произведениями четырех саамских авторов: Александры Антоновой, Софьи Якимович (Юрьевой), Екатерины Коркиной, Антонины Антоновой (Юрьевой).

В завершении презентации президент общественной организации Мурманской области «Ассоциация кольских саамов» Елена Яковлева, Виктория Борисовна, и специалисты ГОБУ «Центр народов Севера» ответили на вопросы представителей детского общественного объединения «Юная Арктика» о культуре коренного малочисленного народа Севера Мурманской области.

Организаторами мероприятия выступили ГОБУ «Центр народов Севера» и отдел краеведения Мурманской областной научной библиотеки.