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Мурманская область. Арктика15.03.18 09:50

Состоялась презентация культурно-просветительского проекта Мурманского областного краеведческого музея «День с музеем»

В Городском дворце культуры г.Полярные Зори состоялась презентация культурно-просветительского проекта Мурманского областного краеведческого музея «День с музеем». Мероприятие проводилось в рамках празднования 80-летнего юбилея Мурманской области.

С приветственным словом на открытии проекта выступили глава муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной территорией Максим Олегович Пухов, председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области Сергей Борисович Ершов и директор Мурманского областного краеведческого музея Елена Павловна Химчук.

Для учащихся школ города Полярные Зори были организованы экскурсии по передвижным выставкам «Археология Кольского Севера», «Притяжение Севера».

В ходе экскурсий по выставке «Археология Кольского Севера» гости мероприятия узнали об археологическом прошлом Мурманской области, важнейших археологических памятниках Кольского полуострова, археологах-исследователях края в XX-XXI вв.: А.В. Шмидте, Н.Н. Гуриной, В.Я. Шумкине.

Не менее интересными получились экскурсии в рамках выставки «Притяжение Севера». Посетители познакомились с наиболее яркими и важными аспектами жизни северян, историей города-героя Мурманска и Мурманской области.

Для школьников и семейной аудитории были организованы презентации учебных интерактивных программ «История Кольского края» и «История освоения и изучения Арктики», а на базе передвижных выставок прошел мастер-класс по созданию поморского оберега.

Для дошкольников в МБУК «Централизованная библиотечная система г. Полярные Зори» демонстрировалась учебная интерактивная программа «Природа Кольского полуострова», в ходе которой они узнали об особенностях географического положения, климата, водных ресурсов, полезных ископаемых, растительного и животного мира, природоохраняемых территорий Мурманской области. Ребята также попробовали свои силы в мастер-классе «Заяц» в технике конструирования.

Целью культурно-просветительского проекта «День с музеем» является популяризация деятельности Мурманского областного краеведческого музея, а также знаний по истории и природе Кольского Севера. В течение года под девизом "Музей становится ближе" проходят выездные музейные мероприятия для жителей городов и населенных пунктов Мурманской области. Следующими, кто присоединятся к проекту, станут жители пгт.Зеленоборский 4 апреля.

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