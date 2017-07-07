Состоялась презентация новой книги Валентины Кареповой «Ядерный круиз в историю Мурманского морского пароходства»

В Мурманской областной научной библиотеке состоялась презентация новой книги краеведа, журналиста, лауреата Общественной премии имени Виталия Маслова Валентины Ивановны Кареповой «Ядерный круиз в историю Мурманского морского пароходства».

Более 15 лет Валентина Ивановна была ответственным секретарем Мурманской городской общественной организации «Ассоциация исследователей Арктики», более 40 лет – бессменной хранительницей музея истории Мурманского морского пароходства. Валентина Карепова - автор и составитель книг «Огненные походы: Мурманское морское пароходство в годы Великой Отечественной войны» и «На румбе – Арктика: история Мурманского морского пароходства в событиях и лицах».

Валентина Ивановна приехала в Мурманск из Санкт-Петербурга, чтобы представить землякам свою новую книгу. Она рассказала об истории её создания и источниках, легших в основу. В новой книге Валентина Карепова рассказывает о роли Мурманского морского пароходства в развитии атомного флота России, о победах ледоколов в освоении Северного морского пути. Впервые проводится исследование вклада пароходства в сохранение российского атомного ледокольного флота в условиях напряженной экономической ситуации 1990-х годов.

Первый заместитель генерального директора Мурманского морского пароходства, директор Департамента экономики и финансов Андрей Кочарян подчеркнул важность нового печатного издания, впервые исследовавшего вклад пароходства в сохранение российского атомного ледокольного флота в условиях напряженной экономической ситуации 1990-х годов. Валентину Ивановну поздравили с окончанием кропотливого труда председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области Сергей Ершов и заместитель директора областной научной библиотеки Ольга Вовк.

С большим интересом участники презентации прослушали выступления главного археографа Государственного архива Мурманской области Дмитрия Ермолаева и краеведа Рашиды Саляевой. Начальник управления трудовыми ресурсами Мурманского морского пароходства Светлана Шевелева подчеркнула значимость вклада автора книги в создание подробной исторической летописи пароходства и передала в дар библиотекам и музеям региона экземпляры нового издания.