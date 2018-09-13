Состоялась проверка качества работы управляющих организаций по обращениям жителей

Специалисты управления Первомайского округа совместно с депутатом Совета депутатов города Мурманска Виктором Хабаровым проверили наличие благоустроенной контейнерной площадки и ее содержание во дворе дома №5 по улице Ломоносова.

– Сейчас площадка для крупногабаритных отходов очищена. Как сообщили жильцы, мусор был вывезен незадолго до приезда нашей комиссии, – сообщил Игорь Корявко, заместитель начальника управления Первомайского административного округа. – Управляющие организации должны регулярно, согласно графику работ, убирать мусор, поддерживать в чистоте дворовую территорию. К сожалению, с этими обязанностями справляются не все жилищные организации.

С начала года только в Первомайском округе проведено 64 проверки, составлено 1030 актов. На сегодняшний день на руководителей управляющих организаций наложено штрафов на сумму более 1,37 миллионов рублей. Из них уже выплачено более 900 тысяч рублей.

– В наказание за некачественное выполнение обязанностей недобросовестные управляющие компании не только принуждают устранять нарушения, но и взыскивают штрафы, – прокомментировал депутат Совета депутатов города Мурманска Виктор Хабаров. – Стоит отметить, что штрафы оформляются исключительно в адрес руководителей управляющих организаций. Таким образом, должностное лицо заплатит штраф из своих средств, а не из денег жильцов.