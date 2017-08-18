Состоялась рабочая поездка секретаря Совета безопасности Российской Федерации в Мурманск

С чем вас и поздравляю! Хоть здесь мы впереди планеты всей!! Такими бы ускоренными темпами экономику поднимали, то цены бы нам не было.

Павел К

как все зашевелились!! Стоило ВВП сказать об угольной пыли, как у всех уже всё готово, чтобы сделать нашу жизнь чище и краше. А то, что года два назад в Мурманске был снег чёрный, уже не помнят. Забы