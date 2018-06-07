Состоялась рабочая встреча делегации Мурманской области в Посольстве Российской Федерации в Республике Беларусь

В ходе визита делегации Мурманской области во главе с первым заместителем губернатора Алексеем Тюкавиным в Республику Беларусь состоялась рабочая встреча делегации с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Беларусь Александром Суриковым.

Темой беседы стали вопросы развития двустороннего сотрудничества между Мурманской областью и Республикой Беларусь в рамках реализации Соглашения об экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Также в ходе встречи обсуждались налаженные кооперационные, культурные и гуманитарные связи между Мурманской областью и Республикой Беларусь.

Кроме того, рассмотрен ход выполнения плана мероприятий рабочей группы по сотрудничеству Республики Беларусь и Мурманской области на 2018-2020 годы, который охватывает все сферы сотрудничества.

В 2019 году сотрудничеству Мурманской области с Республикой Беларусь исполнится 25 лет. Беларусь традиционно входит в число основных внешнеторговых партнёров Мурманской области, занимая восьмое место по итогам 2017 года.

В программу визита делегации также включено посещение международного форума «Белагро» и предприятий-партнёров, среди которых «БелАЗ», «Минский автомобильный завод», «Амкодор», «Минский тракторный завод», «Белкоммунмаш», а также свободная экономическая зона «Минск».