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Мурманская область. Арктика21.04.18 07:00

Состоялась рабочая встреча председателя правительства РФ Дмитрия Медведева с губернатором Мурманской области Мариной Ковтун

На рабочей встрече с губернатором Мурманской области Мариной Ковтун председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поднял вопросы доступности и качества дошкольного и общего образования в регионе, эффективности мер, направленных на решение кадрового дефицита в системе здравоохранения, а также состояния муниципальных дорог.

Глава региона Марина Ковтун отметила, что образование является предметом гордости Мурманской области и постоянного внимания региональных властей. Так, ещё в 2016 году была решена проблема очередности в детские сады для детей от 3 до 7 лет. К концу 2019 года в военных гарнизонах области планируется открытие трёх новых детских садов, в результате чего к 2020 году местами в детских садах будут обеспечены все маленькие северяне. Для повышения качества общего образования и ликвидации второй смены в Североморске запланировано строительство новой школы. Исполнены все обязательства и по повышению заработных плат учителям и педагогическим работникам, отметила Марина Ковтун.

«Большую роль играет размер заработной платы преподавателей. Заложенные в «майских» указах показатели, на которые мы были сориентированы и которые содержались в «дорожных картах», мы выполнили на 100%. Сегодня заработная плата педагогов абсолютно соответствует показателям, которые были зафиксированы в «дорожных картах». По всем 11 категориям, включая и воспитателей детских садов, и работников культурных и социальных учреждений, мы всех показателей достигли, несмотря на непростую ситуацию в бюджете», – сказала Марина Ковтун.

Для решения проблемы нехватки врачей в лечебных учреждениях области с 1 июля силами регионального бюджета правительство Мурманской области начнёт пилотную реализацию проекта «Арктический доктор». Как отметила Марина Ковтун, проекту требуется помощь федерального центра.

Дмитрий Медведев обещал рассмотреть варианты поддержки проекта. Также премьер обратил внимание на необходимость приведения в нормативное состояние муниципальных дорог. Для этого, как сообщил Дмитрий Медведев, правительство РФ разрабатывает специальный проект.

«Сейчас готовятся предложения по проекту, связанному с региональными дорогами, где мы постараемся соединить все ресурсы: и муниципальные, и региональные, и федеральные», – заявил Дмитрий Медведев.

Марина Ковтун предложила пересмотреть условия программы «Качественные и безопасные дороги», чтобы в них могли участвовать города, с численностью населения менее 500 тысяч человек, расположенные в Арктической зоне РФ.

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