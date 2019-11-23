Состоялась торжественная церемония празднования 55-летия Североморского кадетского корпуса

В церемонии принял участие заместитель губернатора Роман Дурягин. Поздравляя воспитанников и преподавателей корпуса, заместитель главы региона отметил, что кадетам с юных лет прививаются такие качества, как преданность своему Отечеству, строгая дисциплина, чувство долга и ответственности, готовность встать на защиту своей Родины.

«Важнейшая роль в этом принадлежит педагогам. Выражаю признательность всему коллективу Североморского кадетского корпуса за добросовестный труд, любовь к педагогической профессии и детям», – подчеркнул Роман Дурягин.

Заместитель главы региона пожелал кадетам крепкого здоровья, успехов в учебе, готовности к служению Отечеству.

В зрительном зале Государственного автономного учреждения дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования Лапландия» прошли торжественные мероприятия, посвященные 55-летию учебного заведения, ставшего пять лет тому назад Североморским кадетским корпусом.

В торжественных мероприятиях от флотской столицы приняли участие председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев, начальник Управления образования Юлия Гладских, директор Североморского МФЦ, бывший директор школы-интерната Елена Завадская.

Выступая перед присутствующими гостями, кадетами, их родителями, педагогами и воспитателями Североморского кадетского корпуса Елена Завадская призвала кадетов помнить историю своего учебного заведения, которое начиналась с кадетских классов. Юные кадеты-североморцы были удостоены чести в 2005 году представлять Североморск на Поклонной горе, заняв первое место в России. Из тех ребят многие добились больших успехов в учебе, спорте, связали свою жизнь с армией и флотом, трудятся в народном хозяйстве. Перед началом торжественного мероприятия к Елене Анатольевне подходили благодарные выпускники кадетских классов, рассказывая о своих успехах во взрослой жизни.

Выпускниками кадетских классов и кадетского корпуса стали более тысячи мальчишек, получив здесь образование, воспитание на славных традициях своего Отечества.

Перед началом торжественного собрания был показан фильм о Североморском кадетском корпусе.

Депутат Мурманской областной Думы, контр-адмирал в отставке Михаил Ильиных, обращаясь к кадетам сказал: «Ваш девиз должен быть один: Жизнь Отечеству, сердце даме, честь – никому». Михаил Васильевич вручил награды Мурманской областной Думы, а бюст адмирала Советского Союза Н. Кузнецова директору Кадетского корпуса Ивану Шашину.

Заместитель министра образования Мурманской области Екатерина Панькова поблагодарила педагогов и воспитателей за их труд, а лучшим вручила награды министерства.

Не обошёл вниман7ием юбилей Североморского кадетского корпуса и уполномоченный по правам ребенка Мурманской области Борис Коган.

От имени главы ЗАТО г. Североморск Владимира Евменькова и депутатского корпуса юбиляров поздравил председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев, вручивший Благодарственные письма Главы ЗАТО г. Североморск.

В ноябре 1964 года восьмилетняя школа-интернат для детей из отдаленных военных гарнизонов Белокаменка, Ретинское, Гранитный, Териберка приняла первых воспитанников. В 2003 году на базе общеобразовательной школы-интерната в рамках движения «Помоги сироте» по инициативе главы администрации ЗАТО г. Североморск был открыт первый морской кадетский класс. 24 ноября 2014 года приказом министерства образования и науки Мурманской области учреждение реорганизовано в Североморский кадетский корпус.

В кадетском корпусе обучаются кадеты из Мурманской области и регионов Российской Федерации: Саратовской, Ростовской, Свердловской, Нижегородской областей, Республики Карелия, Республики Дагестан. Кадеты систематически принимают участие в творческих, интеллектуальных, военно-патриотических мероприятиях. Выпускники корпуса в настоящее время обучаются в ряде высших военных учебных заведений России.

Роман Дурягин вручил региональные награды. За добросовестный труд, высокий профессионализм, большой вклад в развитие системы образования и воспитания в регионе коллектив Североморского кадетского корпуса удостоен Благодарности губернатора Мурманской области. Почётной грамотой губернатора Мурманской области награждена воспитатель Татьяна Литвиненко. Благодарность губернатора Мурманской области вручена учителю русского языка и литературы Ларисе Титковой. Благодарственные письма губернатора Мурманской области получили заместитель директора по учебно-воспитательной работе Вячеслав Дмитриев, учитель географии и биологии Юлия Сайчишина, учитель истории и обществознания Сергей Кулаков, учитель информатики Александр Симонов, начальник отдела материально-технического обеспечения Михаил Егоров, младший воспитатель Светлана Дюкова, оператор стиральных машин Мария Юрченко.

Почётные грамоты от имени командующего Северным флотом вручил воспитателям, бывшим офицерам Северного флота заместитель начальника штаба контр-адмирал Анатолий Томкович за вклад в патриотическое воспитание молодёжи.

А торжественное мероприятие завершилось большим концертом.