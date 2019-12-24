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Мурманская область. Арктика24.12.19 10:15

Состоялась торжественная церемония вручения золотых знаков ГТО

В Министерстве спорта и молодёжной политики Мурманской области состоялась торжественная церемония вручения золотых знаков ГТО. Пять знаков было вручено представителям VII возрастной ступени ГТО (30-39 лет), два знака - представителям VIII ступени (40-49 лет).

Вручали знаки посол ГТО Мурманской области, серебряный призер Олимпийских игр в Афинах Круглова Лариса Николаевна и почётный гость церемонии награждения - мастер спорта СССР по горнолыжному спорту, член сборной команды СССР и «Динамо», неоднократный победитель и призер соревнований по горным лыжам различного уровня, «почётный динамовец», ветеран спорта Нина Даниловна Бородулина.

Также в рамках церемонии награждения за личной вклад в реализацию комплекса ГТО благодарность АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» - Федерального оператора ГТО была вручена начальнику регионального центра тестирования ГТО Камбулиной Алине Игоревне.

Удостоверение «Мастер спорта России» по авиамодельному спорту в торжественной обстановке было вручено Дощинскому Матвею Сергеевичу.

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