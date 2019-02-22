Состоялась творческая встреча юных северян с Татьяной Шороховой

В Мурманском областном художественном музее в рамках работы выставки «Будьте как дети» состоялась творческая встреча с художником Татьяной Александровной Шороховой. Мероприятие посетили воспитанники Дома детского творчества имени А. Бредова, Детской художественной школы и студенты Мурманского колледжа искусств.

В ходе встречи Татьяна Александровна рассказала о своём творческом пути, провела блиц-экскурсию по выставке, познакомила с художественной анимацией.

Также гости музея выполнили небольшое творческое задание и посмотрели фильм «Живые картинки».