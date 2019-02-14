13 февраля в Российской государственной детской библиотеке состоялась Всероссийская видеоконференция «Вместе за лучший Интернет: библиотеки, обслуживающие детей и их партнеры» в рамках Недели безопасного Рунета (5 – 14 февраля) совместно с Центром безопасности в информационном обществе «НеДопусти!» при поддержке «Letidor.ru» (Rambler Group). Участие в конференции приняло около 1000 специалистов со всей страны.

Как создать безопасное Интернет-пространство для детей и подростков? Когда на законодательном уровне будет закреплено понятие «позитивный контент»? Кто должен взять на себя ответственность за создание безопасного и познавательного контента, учитывающего возрастные и психологические особенности детей? Кто гарантирует защиту персональных данных? Когда школьный курс по компьютерной грамотности будет меняться так же быстро, как меняются интернет-технологии? Эти и другие вопросы стали ключевыми на конференции.

Особое внимание было уделено проблемам информационной безопасности детей и подростков, рассматриваемым на государственном уровне. Сегодня в России действуют Федеральный закон № 2124-1 «О средствах массовой информации» (1991 г.), Федеральный закон № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (2010 г.). Очевидно, что за прошедшие годы ситуация сильно изменилась и законодательная база нуждается в серьезной корректировке.

В конференции приняли участие: Веденяпина Мария Александровна, директор Российской государственной детской библиотеки; Парфентьев Урван Урванович, координатор Центра безопасного Интернета, директор фонда «НеДопусти!»; Солдатова Галина Владимировна, доктор психологических наук, член-корреспондент РАО, директор Фонда Развития Интернет, профессор Факультета психологии МГУ им. Ломоносова; Вендер Анна, руководитель вертикали женских медиапроектов WMJ.ru, Passion.ru и Letidor.ru компании Rambler Group; Чистов Дмитрий Михайлович, директор по специальным проектам Института Исследований Интернета; Бунчук Виктория Валерьевна, руководитель проектов фонда «Разумный интернет»; Старостина Екатерина Вячеславовна, Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере, Главное управление безопасности и защиты информации, Центральный банк Российской Федерации.

Постоянным спикером ежегодной конференции от Мурманской области является заведующая отделом электронных ресурсов Мурманской областной детско-юношеской библиотеки Кострова Ирэна Николаевна. В этом году выступление было посвящено реализации информационно-образовательного проекта «INTERLAND» в городе Мурманске и Мурманской области.