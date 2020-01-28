Мурманская область. АрктикаПодробнее28.01.20 07:45
«Солнечные лучики» засияли в городском парке- Активное совместное времяпрепровождение - это именно та цель, которую мы изначально закладывали в этот проект. И когда я вижу на страте ребенка, а рядом его группа поддержки - это действительно здорово, - сказал первый заместитель главы ЗАТО Североморск Эдуард Миронов. - Я считаю, что для детей родители - это главный пример. И сколько бы ни говорили, что такое хорошо, что такое плохо, лучше всего это показывать делом.Подробнее28.01.20 07:30
Состоялась встреча руководителей областного центра с мурманскими студентамиНа встрече обсуждали итоги работы МГСС за прошлый год и планы на текущий, в том числе подготовку к празднованию 20-летия Совета. Юбилейные мероприятия запланированы на апрель 2020 года.Подробнее28.01.20 07:15
Формируется новый состав Совета по наградам и премиям Мурманской области– Этот общественный Совет избирается раз в два года и состоит из 14 человек. Половина его состава назначается главой региона, а другая половина – областной Думой. Комитет предлагает назначить в Совет по наградам и премиям пять парламентариев и двух представителей от муниципалитетов и общественных организаций, – пояснил Владимир Мищенко.Подробнее28.01.20 07:00
Региональная выплата ветеранам Великой Отечественной войны в Мурманской области ко Дню Победы увеличена вдвоеВ год 75-летия Великой Победы единовременная региональная выплата ветеранам Великой Отечественной войны и всем приравненным к ним категориям в Мурманской области будет увеличена вдвое и составит 10 тысяч рублей. Об этом глава региона Андрей Чибис рассказал сегодня на торжественном мероприятии «Симфония всепобеждающего мужества», посвященном 76-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.Подробнее27.01.20 19:30
Ушёл в мир иной журналист Дмитрий МалышевСкоропостижно скончался заместитель главного редактора газеты «Вечерний Мурманск», автор проекта «Кольский хронограф» Дмитрий Малышев. «Опытный журналист, талантливый публицист, историк, увлечённый своим делом человек – таким мы запомним его», - такие слова на своём сайте опубликовала редакция «Вечёрки, в которой долгое время трудился Малышев.Подробнее27.01.20 19:30
Пышные платья, смокинги и вальс - в Мурманске отгремел студенческий балСотни студентов, представителей молодёжных объединений и организаций собрались в Татьянин день в областном Дворце культуры имени С.М. Кирова. Праздник в традициях светского приёма, подразумевает соблюдение обязательного условия для гостей - все девушки должны быть в вечерних платьях, а юноши в костюмах.Подробнее27.01.20 19:30
Как дворняжка Жуля из Карелии помогла найти собаку Софи из Мурманска, знает «Вечёрка»Мурманская собака Софи заставила поволноваться не только своих хозяев, но и жителей Мурманской области и Республики Карелия! Софи потерялась 21 января на вокзале в Петрозаводске. Во время движения поезда Москва-Мурманск она выпала из вагона. В итоге пропавшую собаку помогла найти дворняжка по кличке Жуля. Об этой почти детективной истории со счастливым концом подробно рассказывает свежий выпуск «Вечёрки».Подробнее27.01.20 18:02
В Мурманской области в центральных районах температура воздуха опустится до -33°Завтра, 28 января, будет переменная облачность. Местами небольшой снег, туман, изморозь. Ветер слабый, переменных направлений. Температура воздуха -15-20°, при прояснениях -25-30°, в центральных районах до -33° в течение суток. Гололедица.Подробнее27.01.20 17:50
Плановые отключения в Мурманске на 28 январяВ целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 28 января.Подробнее27.01.20 17:38
Мурманчане продолжают жаловаться на уборку придомовых территорий от снега и очистку крыш от наледи– Ко мне как к депутату поступает много жалоб на уборку придомовых территорий от снега и очистку крыш от наледи, которая представляет реальную угрозу жизни и здоровью людей, – рассказала депутат Совета депутатов города Мурманска, директор школы № 5 Ирина Ускова. – Сегодня я хочу услышать, как управляющие организации строят свою работу в этом направлении, как они распределяют свои ресурсы.
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Последние комментарии
Андрей
27.01.20 20:51
А вот интересно, сказали ли в "Окраине" губернатору о "серых " зарплатах и отпуске 37 дней??
Комментарий к новости:Из чего же, из чего же сделаны наши… сосиски?
Владимир
24.01.20 22:48
Что значит в период с... Заявок не поступало? А сколько лет подряд люди писали о состоянии двора это не в счёт? Всем было до одного места, и гжи и администрации города, только ук ООО жэк название сме
Комментарий к новости:Во двор на улице Самойловой в Мурманске в 2020 году «придёт благоустройство»
Ирина
23.01.20 18:32
Наш двор (Орликовой 53-55) не исключение из общей картины состояния дворов. Правда, в эту зиму грейдер уже почаще проходит по нему, но, к сожалению, в основном туда-обратно. Но как заставить чистить
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