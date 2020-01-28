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«Солнечные лучики» засияли в городском парке

- Активное совместное времяпрепровождение - это именно та цель, которую мы изначально закладывали в этот проект. И когда я вижу на страте ребенка, а рядом его группа поддержки - это действительно здорово, - сказал первый заместитель главы ЗАТО Североморск Эдуард Миронов. - Я считаю, что для детей родители - это главный пример. И сколько бы ни говорили, что такое хорошо, что такое плохо, лучше всего это показывать делом.

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Состоялась встреча руководителей областного центра с мурманскими студентами

На встрече обсуждали итоги работы МГСС за прошлый год и планы на текущий, в том числе подготовку к празднованию 20-летия Совета. Юбилейные мероприятия запланированы на апрель 2020 года.

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Формируется новый состав Совета по наградам и премиям Мурманской области

– Этот общественный Совет избирается раз в два года и состоит из 14 человек. Половина его состава назначается главой региона, а другая половина – областной Думой. Комитет предлагает назначить в Совет по наградам и премиям пять парламентариев и двух представителей от муниципалитетов и общественных организаций, – пояснил Владимир Мищенко.

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Региональная выплата ветеранам Великой Отечественной войны в Мурманской области ко Дню Победы увеличена вдвое

В год 75-летия Великой Победы единовременная региональная выплата ветеранам Великой Отечественной войны и всем приравненным к ним категориям в Мурманской области будет увеличена вдвое и составит 10 тысяч рублей. Об этом глава региона Андрей Чибис рассказал сегодня на торжественном мероприятии «Симфония всепобеждающего мужества», посвященном 76-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

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Ушёл в мир иной журналист Дмитрий Малышев

Скоропостижно скончался заместитель главного редактора газеты «Вечерний Мурманск», автор проекта «Кольский хронограф» Дмитрий Малышев. «Опытный журналист, талантливый публицист, историк, увлечённый своим делом человек – таким мы запомним его», - такие слова на своём сайте опубликовала редакция «Вечёрки, в которой долгое время трудился Малышев.

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Пышные платья, смокинги и вальс - в Мурманске отгремел студенческий бал

Сотни студентов, представителей молодёжных объединений и организаций собрались в Татьянин день в областном Дворце культуры имени С.М. Кирова. Праздник в традициях светского приёма, подразумевает соблюдение обязательного условия для гостей - все девушки должны быть в вечерних платьях, а юноши в костюмах.

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Как дворняжка Жуля из Карелии помогла найти собаку Софи из Мурманска, знает «Вечёрка»

Мурманская собака Софи заставила поволноваться не только своих хозяев, но и жителей Мурманской области и Республики Карелия! Софи потерялась 21 января на вокзале в Петрозаводске. Во время движения поезда Москва-Мурманск она выпала из вагона. В итоге пропавшую собаку помогла найти дворняжка по кличке Жуля. Об этой почти детективной истории со счастливым концом подробно рассказывает свежий выпуск «Вечёрки».

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В Мурманской области в центральных районах температура воздуха опустится до -33°

Завтра, 28 января, будет переменная облачность. Местами небольшой снег, туман, изморозь. Ветер слабый, переменных направлений. Температура воздуха -15-20°, при прояснениях -25-30°, в центральных районах до -33° в течение суток. Гололедица.

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Плановые отключения в Мурманске на 28 января

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 28 января.

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Мурманчане продолжают жаловаться на уборку придомовых территорий от снега и очистку крыш от наледи

– Ко мне как к депутату поступает много жалоб на уборку придомовых территорий от снега и очистку крыш от наледи, которая представляет реальную угрозу жизни и здоровью людей, – рассказала депутат Совета депутатов города Мурманска, директор школы № 5 Ирина Ускова. – Сегодня я хочу услышать, как управляющие организации строят свою работу в этом направлении, как они распределяют свои ресурсы.