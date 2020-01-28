Состоялась встреча руководителей областного центра с мурманскими студентами

Глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев и глава администрации города Мурманска Евгений Никора вчера посетили первое в 2020 году заседание актива Мурманского городского студенческого Совета, посвященное Дню российского студенчества.

На встрече обсуждали итоги работы МГСС за прошлый год и планы на текущий, в том числе подготовку к празднованию 20-летия Совета. Юбилейные мероприятия запланированы на апрель 2020 года.

– Данная организация даёт студентам бесценный опыт общественной работы, что позволяет сформировать резерв управленческих кадров. Сегодня в актив совета входят более 30 представителей из 13 образовательных организаций города Мурманска, – рассказал Андрей Сысоев.

На протяжении последних лет Мурманский городской студенческий Совет зарекомендовал себя как эффективно работающая команда единомышленников, направления деятельности которой обширны: студенческое самоуправление, личностное развитие, добровольчество, пропаганда здорового образа жизни и творчества.

– Очень важно через студенческий Совет получать мнение о том, как живёт наш Мурманск. Мы должны знать позицию молодежи, так как город развиваем для людей, которые будут в нём работать и растить своих детей, – отметил Евгений Никора.

По состоянию на начало текущего года на дневном отделении в Мурманске обучаются более 11 тысяч студентов. Во всех образовательных организациях работают органы студенческого самоуправления (студсоветы), представляющие их интересы.