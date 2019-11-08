Состоялась встреча руководства УМВД России по Мурманской области с родственниками сотрудников, погибших при исполнении служебного долга

Встреча традиционно прошла в преддверии Дня памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, который отмечается 8 ноября. На ней в качестве приглашенных присутствовали 11 человек - матери, отцы и вдовы погибших полицейских Заполярья.

Обратившись к ним, начальник областного Управления МВД России Виталий Зайков, подчеркнул, что готов обсудить с собравшимися все интересующие их вопросы, побеседовать о конкретных мерах помощи в решении социально-бытовых проблем.

Кроме того, Виталий Николаевич рассказал о своей недавней поездке на территорию Северного Кавказа. В ходе служебной командировки он встречался с руководством Временной оперативной группировки органов внутренних дел и подразделений МВД России. Руководством группировки были отмечены успешное решение мурманчанами служебных задач, высокие результаты в борьбе с преступностью, в обеспечении правопорядка и безопасности. В месте базирования группировки начальник УМВД России по Мурманской области возложил цветы к памятнику погибшим русским воинам, в числе которых есть сотрудники органов внутренних дел Заполярья, почтил их минутой молчания.

Представители медико-санитарной части и отдела пенсионного обслуживания УМВД России по Мурманской области рассказали о действующем законодательстве, касающемся пенсионного обеспечения, медицинского и санаторно-курортного лечения членов семей погибших полицейских.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Мурманской области, в завершение встречи родственникам погибших сотрудников органов внутренних дел вручили цветы, благотворительные билеты на культурные мероприятия, также им была оказана материальная помощь.