Состоялась XVI детская Спартакиада Мурманского морского торгового порта

В минувшие выходные состоялся главный летний спортивный праздник для детей портовиков – XVI детская Спартакиада Мурманского морского торгового порта. Для участия в празднике приехали как дети работников предприятия и их родители, так и ученики профильного транспортно-логистического класса подшефной гимназии № 8 Мурманска, а также кадеты мурманского Нахимовского военно-морского училища и воспитанники Туломского Станичного Казачьего Общества – всего более 200 человек.

Родительских комитет АО «ММТП» подготовил разнообразные спортивные состязания и развлекательные игры для ребят всех возрастов. Для самых маленьких участников была организована эстафета «Веселые старты». Малыши вместе со своими родителями преодолевали полосу препятствий, бегали наперегонки и даже перетягивали канат. Для юношей и девушек прошел индивидуальный турнир по прыжкам на скакалке. А казаки продемонстрировали мастерство владения шашкой и провели традиционную казачью игру – зарубу.

Центральными спортивными событиями спартакиады стали турниры по мини-футболу среди юношей и саамскому футбол среди представительниц прекрасного пола.

Итоги турнира по мини-футболу: 1 место – команда «Торговый порт»; 2 место – команда кадетов «Нахимовцы»; 3 место – команда «Сова-1».

Итоги турнира по саамскому футболу: 1 место – команда «Пупсики»; 2 место – команда «Индиго»; 3 место – команда «Брайтон Бич».

Лучшим футболистом турнира признан Максим Еременко, а лучшей девушкой-футболисткой стала Дарья Ковалева.

Особенностью спартакиады этого года стала сложная туристическая тропа «Crazy Миля». Организаторы проложили маршрут по территории всей турбазы, и ребятам пришлось приложить максимум усилий для того, чтобы пройти его.

Призовые места в «Crazy Миле» распределились следующим образом: 1 место – команда «Торговый порт»; 2 место – команда «Нахимовцы»; 3 место – команда «Точка».