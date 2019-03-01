Состоялась яркая встреча с Татьяной Алексеевной Черномор

В отделе народного искусства и ремесел состоялась творческая встреча с мастером Татьяной Алексеевной Черномор, членом Союза художников России, руководителем клуба «Гобелен» Мурманского областного художественного музея. Участниками встречи были мастера, члены клубных объединений из Колы, Междуречья, Зверосовхоза, Мурманска.

Встреча началась на выставке произведений декоративно-прикладного искусства «Избранное», экспозицию которой украшают работы и Т.А. Черномор.

Татьяна Алексеевна рассказала о замыслах работ, об их особенностях, об участии в выставках различных уровней.

С огромным удовольствием участники творческой встречи посетили мастер-класс Т.А. Черномор «Текстильный коллаж с элементами ткачества», который состоялся в пространстве выставки «Растревоженная память. Блокада».

Под руководством мастера все присутствующие сделали панно «Настроение». А у каждого настроение своё.