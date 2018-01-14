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Мурманская область. Арктика14.01.18 10:25

Состоялись матчи открытия чемпионата по хоккею с шайбой Северной военной хоккейной лиги на Кубок командующего Северным флотом

В стартовавшем на Северном флоте чемпионате по хоккею с шайбой Северной военной хоккейной лиги на Кубок командующего Северным флотом состоялись первые хоккейные матчи.

В первом дивизионе на стадионе в посёлке Малое Сафоново хоккейная команда объединения ВВС и ПВО Северного флота «Гроза» со счётом 21:1 безоговорочно одержала победу над хоккейной командой «Полярная Звезда» пограничного управления ФСБ России по Западному арктическому району.

Встреча команд второго дивизиона прошла на стадионе Центра морской и физической подготовки Северного флота, где хоккейная команда арктической мотострелковой бригады «Арктика» с большим преимуществом одержала победу над хоккейной командой «Торос» Центра материально-технического обеспечения СФ со счётом 10:2.

На хоккейной площадке, расположенной на улице Полярная в Североморске, хоккейная команда третьего дивизиона «Ракета» Кольского соединения ПВО со счётом 6:4 одержала победу над хоккейной командой «Альфа» управления ядерного обеспечения.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в состав первого дивизиона вошли наиболее сильные опытные команды такие как «Альбатрос», «Спутник», «Полярная Звезда», «Гроза» и «Армеец». Во второй дивизион были включены хоккейные команды «К-21», «Тайфун», «Торос», «Арктика», «Медведи», «Шквал», «Авианосец» и «Спасатель». В третий дивизион вошли хоккейные команды «Ракета», «Альфа», «Пётр Великий», «Штурм», «Бастион», «Палубник» и «Армата». 

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