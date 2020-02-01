Состоялись общественные обсуждения законодательных поправок к Основному закону страны

В Мурманске состоялись общественные обсуждения законодательных инициатив по изменению Конституции РФ. В данном мероприятии приняли участие представители исполнительной и законодательной власти, общественных организаций, уполномоченный по правам ребёнка. В центре внимания – поправки к Основному закону страны, которые уже приняты Государственной Думой в первом чтении.

Общественная палата Мурманской области организовала сбор и обобщение предложений от граждан и организаций региона по данному законопроекту. Прозвучало, что северяне чаще всего поднимали тему льгот и особых условий для жителей Арктической зоны, а также вопросы пенсионного и трудового законодательства, связанного с минимальным размером оплаты труда и прожиточным минимумом.

– Участники обсуждения поддержали предложение закрепить в Конституции России положение о гарантии минимального размера оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации и индексации социальных пособий и иных социальных выплат в порядке, установленном федеральным законом, с учётом региона проживания. Это важный момент для жителей Крайнего Севера. Бесспорно, что за жизнь и работу в суровых климатических условиях должна быть установлена достойная компенсация. Считаю также заслуживающим внимания предложение уполномоченного по правам ребёнка в Мурманской области Бориса Когана о включении в Конституцию страны понятия брака (семьи), – отметил Владимир Мищенко, депутат Мурманской областной Думы.

Парламентарий также пояснил, что после окончательного принятия законопроекта Государственной Думой он будет направлен в регионы для того, чтобы законодательные собрания субъектов выразили свою позицию по всему документу в целом. Пока проект закона прошёл лишь первое чтение.